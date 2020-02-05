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05 февраля, 2020
 
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Дочь Сумской Паперная примерила образ платиновой блондинки

Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, Антонина Паперная, надела парик из светлых волос.

Паперная показала эксперименты с образами
Паперная показала эксперименты с образами
Фото: tonya_papernaya / Instagram

Проживающая в РФ украинская актриса Антонина Паперная обнародовала в Instagram фото, на котором запечатлена платиновой блондинкой.

У Паперной русые волосы. Ее привычный образ можно увидеть на снимке, опубликованном ранее.

"Санкт-Петербург. Обожаю, что тут еще сказать. В любую погоду", – писала она.

Вскоре Паперная станет мамой во второй разОна замужем за российским актером Владимиром Ягличем. У них есть дочь Ева (2017).

У Ольги Сумской две дочери: Антонина (1990) и Анна (2002). Отец Антонины – актер Евгений Паперный, первый супруг Сумской, отец Анны – второй муж Сумской, актер Виталий Борисюк.

Теги: Ольга Сумская, Антонина Паперная
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