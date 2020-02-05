Дочь Сумской Паперная примерила образ платиновой блондинки

Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, Антонина Паперная, надела парик из светлых волос.

Проживающая в РФ украинская актриса Антонина Паперная обнародовала в Instagram фото, на котором запечатлена платиновой блондинкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от Тоня Паперная (@tonya_papernaya) 3 Фев 2020 в 4:55 PST

У Паперной русые волосы. Ее привычный образ можно увидеть на снимке, опубликованном ранее.

"Санкт-Петербург. Обожаю, что тут еще сказать. В любую погоду", – писала она.

Вскоре Паперная станет мамой во второй раз. Она замужем за российским актером Владимиром Ягличем. У них есть дочь Ева (2017).

У Ольги Сумской две дочери: Антонина (1990) и Анна (2002). Отец Антонины – актер Евгений Паперный, первый супруг Сумской, отец Анны – второй муж Сумской, актер Виталий Борисюк.