Winter Romantik Fest собрал в Рождество в Карпатах украинских звезд на традиционную кутью

Украинские исполнители Арсен Мирзоян, Аурика Ротару, Наталия Бучинская, актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк, а также телеведущие Людмила Барбир, Руслан Сеничкин, Оксана Соколова, Тимур Мирошниченко, Вячеслав Соломка в Яремче готовили кутью, помогали детям расписывать пряники, колядовали и пели традиционные песни.

Звездные гости традиционно готовили кутью, а все участники мероприятия могли попробовать ее и выбрать самую вкусную Фото: romantikspahotels.ua

В рождественские праздники в Яремче Ивано-Франковской области прошел традиционный фестиваль Winter Romantik Fest, организатором которого является Romantik Spa Hotel. В этом году зимний отдых в Карпатах выбрали Арсен Мирзоян, Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Аурика Ротару, Наталия Бучинская, также телеведущие Людмила Барбир, Руслан Сеничкин, Оксана Соколова, Тимур Мирошниченко, Вячеслав Соломка и другие звезды, сообщили организаторы.

Гости фестиваля приготовили каждый свой вариант кутьи из одинаковых ингредиентов – пшеницы, мака, меда, изюма, кураги, узвара и грецких орехов, а другие участники мероприятия могли попробовать ее и выбрать лучшую. Самым вкусным признали рецепт Сеничкина, ему досталось первое место в конкурсе.

"Карпаты становятся все популярнее с каждым годом, – рассказал основатель фестиваля Winter Romantik Fest и владелец Romantik Spa Hotel Иван Гаврон. – Отдых в Карпатах и Яремче на Новый год и Рождество выбирают все больше украинцев. Для нас это приятно, но фестиваль, который мы проводим уже в седьмой раз, имеет целью популяризацию культуры и традиций. Ежегодно Winter Romantik Fest собирает популярных украинских звезд, которые надевают вышиванки, колядуют, готовят вкусные блюда национальной кухни, поют украинские песни. И эти наши усилия находят отклик в сердцах украинцев".

Людмила Барбир, Иван Гаврон и Руслан Сеничкин. Фото: romantikspahotels.ua

Ольга Сумская рассказала, что каждый год заранее готовится к фестивалю и подбирает наряд в традиционном стиле. В этот раз актриса выбрала белое платье от Юлии Магдыч – с парчовым шитьем и эксклюзивными бусинами, а также оранжевое вышитое платье из собственной коллекции Ridna.

Фото: romantikspahotels.ua

Фото: romantikspahotels.ua

Людмила Барбир выбрала для рождественских праздников два дизайнерских платья от 2kolyory – кроме бордового вышитого наряда, она привезла с собой в Карпаты еще и белый.

Фото: romantikspahotels.ua

Наталия Бучинская, как и Ольга Сумская, отдала предпочтение платью от Юлии Магдыч.

Фото: romantikspahotels.ua

Аурика Ротару – сестра певицы Софии Ротару – специально к фестивалю подготовила новую песню на украинском языке. А также спела знаменитый хит Софии Ротару Melancolie на молдавском языке, который певица впервые исполнила почти 40 лет назад.

Фото: romantikspahotels.ua

На фестивале в рамках проекта "Врятуймо скарби разом" провели совместный с Ивано-Франковским краеведческим музеем и Украинским музеем сакрального искусства аукцион, лотами стали копии отреставрированных произведений сакрального искусства, за которые удалось собрать 86 тыс. грн. Эти деньги пойдут на дальнейшую реставрацию раритетных произведений из фондов музея.

Фото: romantikspahotels.ua

Вместе с детьми звезды сделали традиционный для европейского Рождества пряничный городок общим весом более 50 килограмм.