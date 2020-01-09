Клуб читателей
ГОРДОН
 
КУЛЬТУРА

Winter Romantik Fest собрал в Рождество в Карпатах украинских звезд на традиционную кутью

Украинские исполнители Арсен Мирзоян, Аурика Ротару, Наталия Бучинская, актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк, а также телеведущие Людмила Барбир, Руслан Сеничкин, Оксана Соколова, Тимур Мирошниченко, Вячеслав Соломка в Яремче готовили кутью, помогали детям расписывать пряники, колядовали и пели традиционные песни.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Звездные гости традиционно готовили кутью, а все участники мероприятия могли попробовать ее и выбрать самую вкусную
Звездные гости традиционно готовили кутью, а все участники мероприятия могли попробовать ее и выбрать самую вкусную
Фото: romantikspahotels.ua

В рождественские праздники в Яремче Ивано-Франковской области прошел традиционный фестиваль Winter Romantik Fest, организатором которого является Romantik Spa Hotel. В этом году зимний отдых в Карпатах выбрали Арсен Мирзоян, Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Аурика Ротару, Наталия Бучинская, также телеведущие Людмила Барбир, Руслан Сеничкин, Оксана Соколова, Тимур Мирошниченко, Вячеслав Соломка и другие звезды, сообщили организаторы.

Гости фестиваля приготовили каждый свой вариант кутьи из одинаковых ингредиентов – пшеницы, мака, меда, изюма, кураги, узвара и грецких орехов, а другие участники мероприятия могли попробовать ее и выбрать лучшую. Самым вкусным признали рецепт Сеничкина, ему досталось первое место в конкурсе.

"Карпаты становятся все популярнее с каждым годом, – рассказал основатель фестиваля Winter Romantik Fest и владелец Romantik Spa Hotel Иван Гаврон. – Отдых в Карпатах и Яремче на Новый год и Рождество выбирают все больше украинцев. Для нас это приятно, но фестиваль, который мы проводим уже в седьмой раз, имеет целью популяризацию культуры и традиций. Ежегодно Winter Romantik Fest собирает популярных украинских звезд, которые надевают вышиванки, колядуют, готовят вкусные блюда национальной кухни, поют украинские песни. И эти наши усилия находят отклик в сердцах украинцев".

Фото: romantikspahotels.ua
Людмила Барбир, Иван Гаврон и Руслан Сеничкин. Фото: romantikspahotels.ua

Ольга Сумская рассказала, что каждый год заранее готовится к фестивалю и подбирает наряд в традиционном стиле. В этот раз актриса выбрала белое платье от Юлии Магдыч – с парчовым шитьем и эксклюзивными бусинами, а также оранжевое вышитое платье из собственной коллекции Ridna.

Фото: romantikspahotels.ua
Фото: romantikspahotels.ua

Фото: romantikspahotels.ua
Фото: romantikspahotels.ua

Людмила Барбир выбрала для рождественских праздников два дизайнерских платья от 2kolyory – кроме бордового вышитого наряда, она привезла с собой в Карпаты еще и белый.

Фото: romantikspahotels.ua
Фото: romantikspahotels.ua

Наталия Бучинская, как и Ольга Сумская, отдала предпочтение платью от Юлии Магдыч.

Фото: romantikspahotels.ua
Фото: romantikspahotels.ua

Аурика Ротару – сестра певицы Софии Ротару – специально к фестивалю подготовила новую песню на украинском языке. А также спела знаменитый хит Софии Ротару Melancolie на молдавском языке, который певица впервые исполнила почти 40 лет назад.

Фото: romantikspahotels.ua
Фото: romantikspahotels.ua

На фестивале в рамках проекта "Врятуймо скарби разом" провели совместный с Ивано-Франковским краеведческим музеем и Украинским музеем сакрального искусства аукцион, лотами стали копии отреставрированных произведений сакрального искусства, за которые удалось собрать 86 тыс. грн. Эти деньги пойдут на дальнейшую реставрацию раритетных произведений из фондов музея. 

Фото: romantikspahotels.ua
Фото: romantikspahotels.ua

Вместе с детьми звезды сделали традиционный для европейского Рождества пряничный городок общим весом более 50 килограмм.

Фото: romantikspahotels.ua
Фото: romantikspahotels.ua

Теги: Украина, Рождество, Новый год, культура, Карпаты, фестиваль, праздники, аукцион, Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Арсен Мирзоян, Иван Гаврон, Тимур Мирошниченко, Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, традиции, Аурика Ротару
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Wrong Direction. Вышел клип Хейли Стейнфилд. Видео
  Wrong Direction. Вышел клип Хейли Стейнфилд. Видео
Каминский отдыхает с новой пассией в Куршевеле
Каминский отдыхает с новой пассией в Куршевеле
Матвеева и Созановский поженились
Матвеева и Созановский поженились
  "Ключи Локков". Вышел трейлер сериала Netflix. Видео
  "Ключи Локков". Вышел трейлер сериала Netflix. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS