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Спасатели призвали украинцев отказаться от использования фейерверков на Рождество

В случае если отказаться от использования фейерверков на праздники не удастся, украинские спасатели напомнили ряд правил безопасности.

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После использования пиротехники нужно залить ее водой на два часа и только после этого выбрасывать
После использования пиротехники нужно залить ее водой на два часа и только после этого выбрасывать
Фото: pixabay.com

Спасатели призвали украинцев отказаться от использования петард, салютов и фейерверков на Рождество. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.  

В ГСЧС напомнили, что 1 января в Житомирской области был госпитализирован 40-летний мужчина, который получил травмы лица и глаза после того, как в его руках взорвался салют.

"С целью предупреждения возникновения трагических случаев во время рождественских праздников спасатели ГСЧС Украины советуют отказаться от использования петард, салютов и фейерверков. Кроме того, во многих населенных пунктах введен запрет на использование пиротехнических изделий до завершения боевых действий на востоке страны. Если же украинцы не представляют Сочельник и рождественские выходные без пиротехнических изделий, ГСЧС подчеркивает необходимость неуклонного соблюдения элементарных правил безопасного их использования", – говорится в сообщении.

Спасатели подчеркнули, что покупать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных торговых точках и требовать у реализаторов сертификат качества; перед использованием пиротехнических изделий нужно читать инструкцию и следовать ее указаниям; запрещается использовать изделия, имеющие дефекты; запрещается запускать петарды, фейерверки, ракеты с балконов или в закрытых помещениях.

В ГСЧС подчеркнули, что при использовании пиротехнических изделий нельзя находиться в нетрезвом состоянии и курить; запрещается хранение пиротехнических изделий у обогревателей и отопительных приборов; не рекомендуется носить пиротехнику в карманах и поджигать ее, держа в руках.

"Зажигая фейерверк, не наклоняйтесь над ним, а постарайтесь сразу же отойти на безопасное расстояние – 30–50 метров. К любому пиротехническому изделию подходите минимум через две минуты после окончания его работы. А к многозарядным лучше не подходить еще дольше. Если салют не сработал, не подходите к нему близко десять минут, поскольку существует большая вероятность запоздалого взрыва", – отметили в ГСЧС.

Спасатели добавили, что детям пользоваться пиротехникой нельзя, а после использования нужно залить ее водой на два часа и только после этого выбрасывать.

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды 31 декабря заявили, что праздничные фейерверки загрязняют окружающую среду, вредят фауне и отрицательно действуют на людей, вернувшихся с войны.

Теги: Рождество, ГСЧС, пиротехника, фейерверк, травма
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