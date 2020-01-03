Восемь детей попали в реанимацию с ожогами в результате взрыва в сельском клубе в Тернопольской области

По предварительной версии, причиной взрыва в Подгаецком районе Тернопольской области могла стать утечка газа.

В Тернопольской области 3 января произошел взрыв и пожар в сельском клубе в селе Угринов Подгаецкого района. В результате восемь детей возрастом от 12 до 17 лет были доставлены в реанимацию с ожогами 1-2 степени. В момент взрыва они репетировали выступление рождественского вертепа. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Тернопольской области.

По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа, так как накануне газовщики провели газ в здание сельского совета, которое находится рядом с клубом.

В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области сообщили, что пожар охватил около 30 кв. м. По данным ГСЧС дети все еще находятся в реанимации.