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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Одесской области взорвался газовый баллон в частном доме, есть пострадавшие – ГСЧС

После взрыва и пожара в частном жилом доме в Одесской области были госпитализированы супруги, проинформировали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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К ликвидации пожара привлекали шесть человек личного состава ГСЧС
К ликвидации пожара привлекали шесть человек личного состава ГСЧС
Фото: dsns.gov.ua

25 декабря в селе Светлое Лиманского района Одесской области в дачном кооперативе "Рассвет" произошел взрыв газового баллона в частном жилом доме, сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Было установлено, что в подвальном помещении произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим факельным горением газа из баллона. Спасатели пожар в 16.39 ликвидировали. В результате возгорания пострадали супруги, которых бригада скорой медицинской помощи доставила в лечебное учреждение", – сказано в сообщении.

К ликвидации пожара привлекали одну единицу основной пожарной техники и шесть человек личного состава ГСЧС.

Теги: пожар, взрыв, ГСЧС, Одесская область, спасатели, пострадавшие
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