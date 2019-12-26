В Одесской области взорвался газовый баллон в частном доме, есть пострадавшие – ГСЧС

После взрыва и пожара в частном жилом доме в Одесской области были госпитализированы супруги, проинформировали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

К ликвидации пожара привлекали шесть человек личного состава ГСЧС Фото: dsns.gov.ua

25 декабря в селе Светлое Лиманского района Одесской области в дачном кооперативе "Рассвет" произошел взрыв газового баллона в частном жилом доме, сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Было установлено, что в подвальном помещении произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим факельным горением газа из баллона. Спасатели пожар в 16.39 ликвидировали. В результате возгорания пострадали супруги, которых бригада скорой медицинской помощи доставила в лечебное учреждение", – сказано в сообщении.

К ликвидации пожара привлекали одну единицу основной пожарной техники и шесть человек личного состава ГСЧС.