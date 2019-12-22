Во Львове прогремел взрыв в многоэтажке

В результате взрыва в многоэтажном доме во Львове пострадал мужчина 1970 года рождения, проинформировали во Львовской областной государственной администрации.

21 декабря около 13.00 во Львове на улице Шевченко, 60 в квартире на последнем этаже 12-этажного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси, сообщила 22 декабря в Facebook пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

"В результате взрыва получил ожоги лица, шеи, верхних и нижних конечностей II-III степени мужчина 1970 года рождения, который самостоятельно выполнял работы по настройке газового котла. Пострадавший госпитализирован", – сказано в сообщении.

В квартире повреждены три окна, входные двери, наружная облицовка.