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ПРОИСШЕСТВИЯ

Во Львове прогремел взрыв в многоэтажке

В результате взрыва в многоэтажном доме во Львове пострадал мужчина 1970 года рождения, проинформировали во Львовской областной государственной администрации.

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Пострадавшего госпитализировали
Пострадавшего госпитализировали
Фото: pixabay.com

21 декабря около 13.00 во Львове на улице Шевченко, 60 в квартире на последнем этаже 12-этажного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси, сообщила 22 декабря в Facebook пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

"В результате взрыва получил ожоги лица, шеи, верхних и нижних конечностей II-III степени мужчина 1970 года рождения, который самостоятельно выполнял работы по настройке газового котла. Пострадавший госпитализирован", – сказано в сообщении.

В квартире повреждены три окна, входные двери, наружная облицовка.

https://www.facebook.com/dczlvoda/posts/2593052847398886

Теги: Львов, взрыв, Львовская ОГА, пострадавшие, квартира
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