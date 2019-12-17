Магдыч показала рождественскую коллекцию платьев-вышиванок во Львове

Украинский дизайнер Юлия Магдыч рассказала, что для нее означает Рождество и почему она не хочет продавать некоторые свои платья.

Магдыч (в черном платье): Наряды, в которых я появляюсь на публике, мои клиентки тут же хотят с меня снять Фото предоставлено ивент-агентством SAL-show

Украинский дизайнер Юлия Магдыч 11 декабря устроила показ рождественской коллекции платьев-вышиванок в ресторане – кондитерской-аптеке Ионовых "Пiд золотою зiркою" во Львове. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщило ивент-агентство SAL-show.

"Рождество для меня – это, прежде всего, возможность оставить все свои дела и посвятить время родным и близким. А еще это кутья – мое самое любимое блюдо. Новая "Рождественская коллекция" очень важна для меня. Мы готовили ее месяц всей командой. Многие платья выполнены в единственном экземпляре и повторяться не будут", – рассказала она.

Дизайнер призналась, что в ее арсенале есть несколько платьев, с которыми она никогда не расстанется.

"Они связаны с незабываемыми, очень личными событиями в моей жизни. Все остальные наряды, в которых я появляюсь на публике, мои клиентки тут же хотят с меня снять, и я с удовольствием расстаюсь с этими нарядами, потому что для меня как для дизайнера это самый большой комплимент", – призналась Магдыч.

Юлия Магдыч родилась 12 августа 1985 во Львове. По образованию она юрист-международник. В 2013 году представила собственный бренд одежды Yuliya Magdych.

Заведение "Пiд золотою зiркою" основано на территории старинной аптеки в центре Львова, где в 1853 году была изобретена керосиновая лампа.