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14 человек получили ранения в результате пиротехнического взрыва в Испании

Во время традиционного фестиваля в городе Сентеллес три человека получили серьезные ожоги.

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Взрыв произошел в церкви
Взрыв произошел в церкви
Скриншот: A.Moreno / Twitter

В Испании во второй половине дня 30 декабря 14 человек получили ранения с ожогами в результате пиротехнического взрыва. Об этом сообщила Скорая медицинская система, информирует El Mundo.

Три человека находятся в тяжелом состоянии. Их переправили в Барселону. Для спасательной операции задействовали медицинские вертолеты. 

Инцидент произошел в городе Сентеллес в провинции Барселона во время традиционной Фиесты дель Пино, во время которой свежесрубленную сосну должны повесить в церкви Санта-Колома-де-Сентеллем низом вверх. По традиции дерево сопровождают "галехадоры", которые несут заряженное порохом оружие. Взрыв произошел возле колокольни.

Источники среди пожарных сообщили Efe, что пострадавшие получили ранения в результате взрыва пороха.

Теги: взрыв, Барселона, Испания, фестиваль, спасатели, пострадавшие, взрывы, ранение
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