14 человек получили ранения в результате пиротехнического взрыва в Испании

Во время традиционного фестиваля в городе Сентеллес три человека получили серьезные ожоги.

В Испании во второй половине дня 30 декабря 14 человек получили ранения с ожогами в результате пиротехнического взрыва. Об этом сообщила Скорая медицинская система, информирует El Mundo.

Три человека находятся в тяжелом состоянии. Их переправили в Барселону. Для спасательной операции задействовали медицинские вертолеты.

Инцидент произошел в городе Сентеллес в провинции Барселона во время традиционной Фиесты дель Пино, во время которой свежесрубленную сосну должны повесить в церкви Санта-Колома-де-Сентеллем низом вверх. По традиции дерево сопровождают "галехадоры", которые несут заряженное порохом оружие. Взрыв произошел возле колокольни.

Источники среди пожарных сообщили Efe, что пострадавшие получили ранения в результате взрыва пороха.