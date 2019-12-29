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Шесть человек погибли в Йемене из-за ракетного удара

Иранская группировка выпустила ракету по одной из платформ военного парада в Йемене. По меньшей мере 15 человек получили ранения.

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Конфликт в Йемене продолжается с 2014 года
Конфликт в Йемене продолжается с 2014 года
Фото: ЕРА (архив)

В Йемене в городе Аль-Далея шесть человек погибли из-за взрыва на военном параде. Об этом 29 декабря сообщает Reuters.

В результате инцидента по разным данным получили ранения от 15 до 25 человек. Ответственность на себя никто не взял.

По данным агентства, ракету выпустила иранская группа хуситов. Взрыв произошел возле гостевой платформы.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Повстанцы-хуситы (военизированная шиитская группировка) противостоят международной коалиции, которая поддерживает изгнанного президента Абд Раббо Мансура Хади. Столица Йемена Сана находится под контролем хуситов.

Теги: взрыв, Йемен, коалиция, хуситы, ракеты, конфликт, погибшие, ранение
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