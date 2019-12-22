В Сомали возле отеля прогремел взрыв, погибли семь человек

В Сомали 21 декабря в результате взрыва возле отеля в городе Галькайо в районе Мудуг погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Более 30 человек получили ранения и были доставлены в больницу. Большинство пострадавших – сомалийские военнослужащие.
Официальные лица сообщили агентству, что террорист-смертник пытался проникнуть в гостиничный комплекс, но, когда его не пустили, устроил взрыв возле пикапа военнослужащих.
Исламистская военизированная группировка "Аль-Шабаб" не комментировала инцидент. Она контролирует некоторые участки региона, но Галькайо находится вне ее власти. Исламисты из этой группировки пытаются захватить власть, чтобы создать свое государство.