В Сомали возле отеля прогремел взрыв, погибли семь человек

Террорист-смертник пытался попасть в гостиничный комплекс, но, когда его попытка провалилась, он устроил взрыв снаружи.

Более 30 человек пострадали в результате взрыва в Сомали Фото: ЕРА (архив)

В Сомали 21 декабря в результате взрыва возле отеля в городе Галькайо в районе Мудуг погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Более 30 человек получили ранения и были доставлены в больницу. Большинство пострадавших – сомалийские военнослужащие.

Официальные лица сообщили агентству, что террорист-смертник пытался проникнуть в гостиничный комплекс, но, когда его не пустили, устроил взрыв возле пикапа военнослужащих.

Исламистская военизированная группировка "Аль-Шабаб" не комментировала инцидент. Она контролирует некоторые участки региона, но Галькайо находится вне ее власти. Исламисты из этой группировки пытаются захватить власть, чтобы создать свое государство.