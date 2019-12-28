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В результате взрыва в столице Сомали погибли более 70 человек

Как минимум 76 человек, в том числе четыре иностранца, погибли в Сомали в результате взрыва, который произошел на оживленном контрольно-пропускном пункте в городе Могадишо.

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По данным властей, взрывчатка была заложена в автомобиль
По данным властей, взрывчатка была заложена в автомобиль
Фото: ЕРА

28 декабря в столице Сомали Могадишо в результате взрыва погибли как минимум 76 человек. Об этом сообщила служба скорой помощи страны "Аамин", пишет агентство Asossiated Press.

В правительстве сообщили, что инцидент произошел на оживленном контрольно-пропускном пункте. По данным властей, взорвался грузовик, в который была заложена бомба.

Член парламента и бывший министр внутренней безопасности Сомали Абдиризак Мухаммед заявил, что речь идет о большем количестве погибших. Он сообщил в Twitter, что жертвами атаки стали 90 человек, в том числе 17 полицейских и четверо иностранцев.

Журналист Харун Маруф написал в Twitter, что, по последним данным, число жертв составляет 78 человек, еще 125 раненых госпитализированы.

VOA Somali сообщает, что пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение, однако подобные теракты ранее совершала связанная с "Аль-Каидой" террористическая группа "Аль-Шабаб".

Теги: взрыв, Сомали, жертвы, Могадишо, бомба, погибшие, грузовик
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