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13 февраля, 2020
 
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Ольга Сумская сняла на видео купание своих собак

Украинская актриса Ольга Сумская показала ролики со своими собаками породы чихуахуа – Джесси и Жасмин.

Сумская: Купаем своих крох раз в месяц!
Сумская: Купаем своих крох раз в месяц! 
Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская сняла на видео купание своих собак. Подборку роликов она разместила в Instagram.

"Купаем своих крох раз в месяц! Джесси уже полюбила нежиться в ванной, а вот Жасмин пока привыкает, скулит и шумит. В тоже время, после купания меньше шерсти в доме, потому длинношерстных чихуахуа надо часто вычесывать, как котов-персов", – рассказала актриса.

В одном из роликов муж и коллега Сумской, Виталий Борисюк целует своих собак.

Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Она обладательница званий "заслуженная артистка Украины", "народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).

В браке с актером Виталием Борисюком Сумская живет с 1996 года. У них есть 17-летняя дочь Анна. Первым мужем Сумской был актер Евгений Паперный. От этого брака у актрисы есть 29-летняя дочь Антонина Паперная.

Теги: Ольга Сумская
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