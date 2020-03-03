Украинская актриса Ольга Сумская обнародовала фотосет младшей дочери, Анны Борисюк.
"Анечка, доцюня, Анюсик, наше родное солнышко! Вот и настал твой день совершеннолетия! Любим тебя, верим в тебя и желаем встретить добрых, умных людей в жизни! Будь счастливой, будь смелой и упорной! С 18-летием!" – написала она.
Сумская отметила, что снимки были сделаны для издания Viva!.
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Ганнуся,Доцюня,Анюсік,наше рідненьке сонечко @annborisyuk ! * Ось і настав твій день повноліття!Любимо тебе,віримо в тебе і бажаємо зустріти добрих,розумних людей в житті!Будь щасливою,будь сміливою і наполегливою! * З 18-літтям! * фото від @viva_ukraine_magazine
У Ольги Сумской две дочери: Антонина (1990) и Анна (2002). Отец Антонины – актер Евгений Паперный, первый супруг Сумской, отец Анны – второй муж Сумской, актер Виталий Борисюк.