Украинская актриса Ольга Сумская поздравила свою дочь Анну с 18-летием.

Сумская – младшей дочери: Вот и настал твой день совершеннолетия! Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская обнародовала фотосет младшей дочери, Анны Борисюк.

"Анечка, доцюня, Анюсик, наше родное солнышко! Вот и настал твой день совершеннолетия! Любим тебя, верим в тебя и желаем встретить добрых, умных людей в жизни! Будь счастливой, будь смелой и упорной! С 18-летием!" – написала она.

Сумская отметила, что снимки были сделаны для издания Viva!.

У Ольги Сумской две дочери: Антонина (1990) и Анна (2002). Отец Антонины – актер Евгений Паперный, первый супруг Сумской, отец Анны – второй муж Сумской, актер Виталий Борисюк.