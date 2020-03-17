Санина, Тарабарова, Крис Мартин, Кит Урбан, Педан. Артисты организовали музыкальные и спортивные флешмобы в сети

Всемирная организация здравоохранения из-за быстрого распространения коронавируса в мире объявила пандемию. Чтобы развлечь людей, находящихся дома на карантине, музыканты и артисты объявили в сети флешмобы.

В связи с пандемией артисты во всем мире отменили живые выступления Фото: depositphotos.com

Всемирная организация здравоохранения после объявления пандемии из-за распространения коронавируса, запустила акцию Together, at Home, в рамках которой артисты и музыканты дают домашние концерты. Посмотреть выступления можно на их страницах в социальных сетях в режиме реального времени. Издание "ГОРДОН" сообщает об участниках этого музыкального флешмоба.

Украинская певица Алиса Тарабарова стала первой артисткой в Украине, которая выступила в Instagram c бесплатным концертом для своих подписчиков, – вокалистка дала виртуальный концерт 12 марта. Она сообщила, что во время карантина планирует выступать каждый четверг в 18.00.

Солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина поддержала инициативу коллеги, анонсировав выступление 17 марта, – концерт можно посмотреть на странице коллектива в Facebook или Instagram в 20.00.

Лидер британской группы Coldplay Крис Мартин 16 марта вышел в эфир на своей странице в Instagram, исполнив по заявкам подписчиков песни Green Eyes, Yellow, Viva La Vida, а также сыграл кавер на песню Life on Mars Дэвида Боуи.

Запись трансляции опубликована на YouTube-канале группы.

ВИДЕО

Видео: Coldplay /YouTube

Австралийская актриса Николь Кидман презентовала на своей странице в Instagram домашний концерт своего мужа – музыканта Кита Урбана.

"Очень понравилось петь и танцевать вместе с вами. Вы можете смотреть выступление Кита на его странице весь день", – сообщила Кидман.

Украинский ведущий Александр Педан организовал среди своих подписчиков и коллег спортивный флешмоб, продемонстрировав упражнения для ежедневной зарядки.

"Хочу показать свой комплекс ежедневных упражнений. Наша задача не накачать мышцы, а держать себя в форме", – сообщил ведущий, пригласив украинских артистов и спортсменов присоединиться к спортивному флешмобу.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Китае (81 116 человек) и Италии (27 980).

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

Кабмин 16 марта ввел режим чрезвычайной ситуации с 17 марта в Черновицкой и Житомирской областях, где были выявлены первые случаи COVID-19.

С 12.00 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Также будет прекращена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Личный автомобильный транспорт граждан может перемещаться без ограничений.

Издание "ГОРДОН" подготовило инструкцию, в которой описано, что делать, если заподозрили у себя симптомы заражения коронавирусом.