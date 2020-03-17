Санина, Тарабарова, Крис Мартин, Кит Урбан, Педан. Артисты организовали музыкальные и спортивные флешмобы в сети

Всемирная организация здравоохранения после объявления пандемии из-за распространения коронавируса, запустила акцию Together, at Home, в рамках которой артисты и музыканты дают домашние концерты. Посмотреть выступления можно на их страницах в социальных сетях в режиме реального времени. Издание "ГОРДОН" сообщает об участниках этого музыкального флешмоба.
Украинская певица Алиса Тарабарова стала первой артисткой в Украине, которая выступила в Instagram c бесплатным концертом для своих подписчиков, – вокалистка дала виртуальный концерт 12 марта. Она сообщила, что во время карантина планирует выступать каждый четверг в 18.00.
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Ми записали для Вас LIVE * Дивіться прямо зараз! * Продовжуємо концерти, навіть під час карантину * * Зустрічаємось online вже наступного четверга о 20:00 * * Всім дякую за тепло, напевно я не засну тепер від щастя! Ви у мене найкращі * Ми і є #світла_сторона_музики * #TARABAROVA #тарабарова
Солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина поддержала инициативу коллеги, анонсировав выступление 17 марта, – концерт можно посмотреть на странице коллектива в Facebook или Instagram в 20.00.
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Сегодня буду петь online. Я музыкант. И в такое странное, сложное время я буду делать то, что умею и люблю, то, что должна - петь для вас:) Приглашаю своих коллег присоединиться к музыкальному флешмобу и порадовать людей, отвлечь их от тяжёлых мыслей. Передаю эстафету невероятным и талантливым девушкам @tina_karol и @jamalajaaa * Встретимся в 20:00 по Киеву online в Instagram.
Лидер британской группы Coldplay Крис Мартин 16 марта вышел в эфир на своей странице в Instagram, исполнив по заявкам подписчиков песни Green Eyes, Yellow, Viva La Vida, а также сыграл кавер на песню Life on Mars Дэвида Боуи.
Запись трансляции опубликована на YouTube-канале группы.
Австралийская актриса Николь Кидман презентовала на своей странице в Instagram домашний концерт своего мужа – музыканта Кита Урбана.
"Очень понравилось петь и танцевать вместе с вами. Вы можете смотреть выступление Кита на его странице весь день", – сообщила Кидман.
Украинский ведущий Александр Педан организовал среди своих подписчиков и коллег спортивный флешмоб, продемонстрировав упражнения для ежедневной зарядки.
"Хочу показать свой комплекс ежедневных упражнений. Наша задача не накачать мышцы, а держать себя в форме", – сообщил ведущий, пригласив украинских артистов и спортсменов присоединиться к спортивному флешмобу.
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У нас теж карантин - сидимо вдома, тож #залишайсявдома дуже актуальний * Щоб не загрузнути остаточно в гаджетах, пропоную займатися спортом вдома. Спорт піднімає настрій, покращує імунітет і заспокоює нерви * Хочу вам показати свій комплекс щоденних вправ. Там багать відео, свайпайте * Я не тренер, але всі вправи безпечні. Головне робіть рівно стільки, скільки в кайф. Наше завдання не накачати м‘язи, а тримати себе у формі. Викладайте і ви свої улюблені вправи за хештегом #наспортівдома, найприкольніші буду виставляти в себе в сторіз. А мої зіркові друзі теж покажуть, як займаються вдома і ми репостнемо їх на сторінці @juniorzua. Пропоную долучитись до нашого руху #наспортівдома крутим, спортивним і свідомим: @kamenskux @annatrincher_official @osadchukbogdann @siriy_ua @lesia_nikituk @nadyadorofeeva @vladimirdantes @vladyama_official @anatoliyanatolich @anna_rizatdinova @kuznetsov_music @ila.kuznetsova @mashaefrosinina @realpotap @klopotenko @polyakovamusic @lirnik @dzidzio @olgakharlan @kosadcha @anitasporty @thejerryheil @vova_ostapchuk
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Китае (81 116 человек) и Италии (27 980).
С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.
Кабмин 16 марта ввел режим чрезвычайной ситуации с 17 марта в Черновицкой и Житомирской областях, где были выявлены первые случаи COVID-19.
С 12.00 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Также будет прекращена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре. Личный автомобильный транспорт граждан может перемещаться без ограничений.
Издание "ГОРДОН" подготовило инструкцию, в которой описано, что делать, если заподозрили у себя симптомы заражения коронавирусом.