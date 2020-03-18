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18 марта, 2020
 
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"Евровидение 2020" отменили из-за пандемии коронавируса

"Евровидение 2020" отменили впервые за всю историю существования конкурса. Место проведения "Евровидение 2021" уточняется.

Место проведения конкурса в 2021 году уточняется
Место проведения конкурса в 2021 году уточняется
Фото: eurovision / Instagram

Песенный конкурс "Евровидение 2020", проведение которого было запланировано на 12–16 мая в Роттердаме (Нидерланды), не состоится. Такое решение 18 марта приняли представители Европейского общественного вещателя (EBU) во время экстренного заседания, сообщается на официальном сайте организаторов конкурса.

По словам исполнительного директора конкурса Джона Ола Сенда, проведение конкурса было невозможным в сложившейся ситуации, поэтому принятое решение стало неизбежностью.

"Мы понимаем, что последствия этого решения несопоставимы с последствиями от эпидемии коронавируса", – говорится в пресс-релизе.

Организаторы конкурса подчеркнули, что все основные события в Европе уже были приостановлены, отменены или отложены из-за коронавируса.

"Большая группа людей работала над организацией конкурса, и мы сожалеем, что результаты этих усилий не будут видны в ближайшей перспективе", – говорится в релизе.

Место проведения "Евровидения 2021" уточняется – в настоящее время ведутся переговоры с властями города Роттердам (Нидерланды) о том, чтобы в следующем году конкурс был проведен в этом городе.

Конкурс "Евровидение 2020" должен был пройти в Роттердаме (Нидерланды) с 12-го по 16 мая. 26 февраля появились первые опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс может быть отменен.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 18 марта, коронавирусом инфицировано 194 029 человек в более чем 150 странах, 7873 человека скончались. Больше всего заболевших в Китае (81 151 человек) и Италии (31 506).

На 18 марта в Нидерландах зарегистрировано 1705 зараженных коронавирусом, 43 умерших.

УЕФА 17 марта перенес чемпионат Европы 2020 года по футболу на 2021 год из-за распространения коронавирусной инфекции.

Теги: Нидерланды, УЕФА, Евро 2020, конкурс, Евровидение 2020, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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