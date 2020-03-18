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Пандемия COVID-19. Черногория стала последней страной Европы, в которой подтвержден коронавирус

Две гражданки Черногории, недавно вернувшиеся из-за рубежа, инфицированы коронавирусом, сообщил премьер-министр Душан Маркович. По его словам, Черногория три месяца успешно противостояла эпидемии.

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Подгорица, 17 марта. Коронавирус добрался до небольшого балканского государства Черногория
Подгорица, 17 марта. Коронавирус добрался до небольшого балканского государства Черногория
Фото: ЕРА

Первые случаи коронавируса зарегистрированы в Черногории, объявил 17 марта на пресс-конференции в Подгорице премьер-министр страны Душко Маркович. Об этом сообщает сайт Vijesti.

Инфицированы две женщины, 1948 и 1973 годов рождения. Одна из них приехала из США 12 дней назад, а другая – из Испании и находилась под наблюдением врачей.

Состояние заболевших стабильное.

Премьер также заявил, что с сегодняшнего дня начинается новый этап противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19. По словам Марковича, страна успешно сопротивлялась проникновению вируса три месяца.

К 17 марта Черногория оставалась единственным государством Европы, в котором не было выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего в мире, по данным ВОЗ, заболело 184 976 человек, скончалось 7529.

Теги: Черногория, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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