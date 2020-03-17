Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Польше коронавирусом заразился министр окружающей среды. Всего в стране 221 случай инфицирования

29-летний Михал Вось сообщил об инфицировании коронавирусом 16 марта. После этого тест на вирус прошли 15 министров, которые с ним контактировали, тесты у всех оказались отрицательными.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вось был назначен министром 5 марта 2020 года
Вось был назначен министром 5 марта 2020 года
Фото: EPA

29-летний министр окружающей среды Польши Михал Вось заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Twitter 16 марта. 

Он рассказал, что прошел тест после общения с сотрудником правительственной организации "Государственные леса", у которого выявили вирус.

"Тест был положительным. Я в порядке", – написал он. 

17 марта Вось уточнил, что его состояние ухудшилось.

"Вы спрашиваете, как я себя чувствую: хуже. Но я по-прежнему дома. Если вчерашнее мое состояние было, как при легкой простуде, то сегодняшнее – как при серьезном гриппе", – сообщил министр и призвал не звонить ему, потому что у него нет сил отвечать. 

Вось был назначен министром 5 марта. 

После подтверждения заболевания у Вося все 15 министров, которые присутствовали на последнем заседании правительства 10 марта, были изолированы и сдали тест на коронавирус, сообщило издание Polska Times.

17 марта министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский рассказал, что все тесты были отрицательными. Но несколько десятков людей имели прямой контакт с министром, многие все еще ждут результатов исследования, уточнил он. 

Теперь, как сообщил Шумовский, члены правительства, у которых не обнаружили коронавирус, могут быть освобождены от принудительного карантина.

По состоянию на 17 марта в Польше коронавирус подтвержден у 221 человека, пять из них умерли, сообщил минздрав страны в Twitter. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 976 человек в более чем 150 странах, 7529 человек скончались. 

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. 

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восемь лечатся (в том числе двое – в Польше).

Теги: Польша, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Лукаш Шумовский, Михал Вось
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Джаред Лето узнал о пандемии коронавируса, вернувшись из пустыни
Джаред Лето узнал о пандемии коронавируса, вернувшись из пустыни
Брежнева совершила в марте 10 перелетов в защитной маске
Брежнева совершила в марте 10 перелетов в защитной маске
  Санина, Тарабарова, Крис Мартин, Кит Урбан, Педан. Артисты организовали музыкальные и спортивные флешмобы в сети
  Санина, Тарабарова, Крис Мартин, Кит Урбан, Педан. Артисты организовали музыкальные и спортивные флешмобы в сети
Лайвли и Рейнольдс пожертвовали $1 млн на борьбу с коронавирусом
Лайвли и Рейнольдс пожертвовали $1 млн на борьбу с коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS