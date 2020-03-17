"Евровидение 2020". В Нидерландах отменили съемку визиток участников конкурса и ежегодный концерт

Нидерланды, которые принимают международный песенный конкурс "Евровидение 2020", отменили съемки визиток стран-участниц. Об этом сообщили на официальной украинской странице "Евровидения" в Instagram.
"Также Нидерланды отменили традиционный ежегодный концерт участников "Евровидения". Об окончательном решении сообщил мэр города Роттердама Ахмед Абуталеб. В общем подготовка к "Евровидению 2020" идет по плану. Сцену начнут строить 5–6 апреля", – говорится в сообщении.
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Нідерланди, які цього року приймають «Євробачення», скасували зйомки візиток країн-учасниць. * Також Нідерланди відмінили традиційний щорічний концерт учасників «Євробачення». Про остаточне рішення повідомив мер міста Роттердам Ахмед Абуталеб. * Загалом підготовка до «Євробачення-2020» йде за планом. Сцену почнуть споруджувати 5-6 квітня. * #esc #eurovision
Отмена мероприятий связана с пандемией коронавируса. Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Больше всего заболевших в Китае (81 116 человек) и Италии (27 980).
Конкурс "Евровидение 2020" должен пройти в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.
26 февраля появились опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс в Роттердаме может быть отменен.