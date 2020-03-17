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17 марта, 2020
 
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"Евровидение 2020". В Нидерландах отменили съемку визиток участников конкурса и ежегодный концерт

Невзирая на отмену традиционных мероприятий, предшествующих "Евровидению", подготовка к конкурсу идет по плану.

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Сцену для "Евровидения 2020" начнут строить 5 6 апреля
Сцену для "Евровидения 2020" начнут строить 5–6 апреля
Фото: eurovision.ua / Instagram

Нидерланды, которые принимают международный песенный конкурс "Евровидение 2020", отменили съемки визиток стран-участниц. Об этом сообщили на официальной украинской странице "Евровидения" в Instagram.

"Также Нидерланды отменили традиционный ежегодный концерт участников "Евровидения". Об окончательном решении сообщил мэр города Роттердама Ахмед Абуталеб. В общем подготовка к "Евровидению 2020" идет по плану. Сцену начнут строить 5–6 апреля", – говорится в сообщении.

Отмена мероприятий связана с пандемией коронавируса. Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Больше всего заболевших в Китае (81 116 человек) и Италии (27 980).

Конкурс "Евровидение 2020" должен пройти в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

26 февраля появились опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс в Роттердаме может быть отменен.

Теги: Евровидение, Нидерланды, Евровидение 2020, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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