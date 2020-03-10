Букмекеры обновили прогноз на финал конкурса "Евровидение 2020"

На официальном сайте песенного конкурса "Евровидение 2020" обновился букмекерский прогноз – в новом рейтинге лидирует представительница Болгарии Виктория Георгиева, которая будет представлять страну с песней Tears Getting Sober.
Российская группа Little Big, занимавшая ранее 2-е место, опустилась на 5-ю строчку рейтинга.
В десятку лидеров также вошли представители Исландии, Литвы, Швеции, Румынии, Италии, Мальты, Азербайджана и Германии.
Украинская группа Go-A опустилась с 23-го на 27-е место. Последнее, 41-е, место в обновленном рейтинге занимает представительница Словении.
Нидерланды, которые в этом году являются хозяевами песенного конкурса, после обновления рейтинга заняли 14-е место.
Конкурс "Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.