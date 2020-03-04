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04 марта, 2020
 
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In Your Mind. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" презентовали новый трек. Аудио

Украинская группа Fo Sho, принимавшая участие в нацотборе на "Евровидение 2020" презентовала на своем YouTube канале песню In Your Mind. Композиция вошла в саундтрек украинской комедии "Свидание в Вегасе" режиссера Сергея Вейна. По сюжету сотрудник рекламного агентства в самолете знакомится с девушкой, которая оказывается его конкуренткой. Герою предстоит переманить клиента. Лента выйдет в прокат 5 марта 2020 года.

 
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Песня вошла в фильм "Свидание в Вегасе"
Песня вошла в фильм "Свидание в Вегасе"
Фото: FO SHO / Facebook

видео

Аудио: FO SHO OFFICIAL / YouTube
Теги: аудио, Fo Sho
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