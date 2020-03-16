Go-A обратились к поклонникам за критикой

Группа Go-A, которая будет представлять Украину на конкурсе "Евровидение 2020", смущена реакцией поклонников на новую версию звучания песни "Соловей".

Украинская группа Go-A 16 на своей странице в Facebook обратилась к болельщикам, которые голосовали за них в финале национального отбора на "Евровидение 2020", с просьбой озвучить конструктивную критику нового звучания песни "Соловей".

"После победы в нацотборе у нас появилась возможность доработать песню в профессиональной студии. Но каждый день нас атакует огромное количество людей, утверждающих, что предыдущая версия им нравилась больше. Это немного смущает, поэтому предлагаем каждому, кто голосовал за нас в нацотборе, аргументированно описать, какие конкретно изменения в песни "не зайдут" слушателям на "Евровидении", – говорится в обращении коллектива.

22 февраля 2020 года группа стала победителем национального отбора на "Евровидение 2020" – за свое выступление с песней "Соловей" коллектив получил максимальное количество баллов как от судей, так и от зрителей.

25 февраля группа подписала контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), декларирующий условия выступления украинских представителей на песенном конкурсе "Евровидение 2020".

Во время первого интервью в статусе представителей Украины на песенном конкурсе в Роттердаме солистка группы Катерина Павленко призналась, что за основу песни "Соловей" взяли народную композицию, но переделали несчастливый финал в хеппи-энд.

6 марта Go-A презентовали новую версию конкурсной песни "Соловей", которая была записана в тандеме с командой укринского продюсера Руслана Квинты. Поклонники группы раскритиковали студийную аранжировку песни, заявив, что версия, которая прозвучала на сцене нацотбора, звучит лучше.

Конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.