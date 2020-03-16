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16 марта, 2020
 
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Go-A обратились к поклонникам за критикой

Группа Go-A, которая будет представлять Украину на конкурсе "Евровидение 2020", смущена реакцией поклонников на новую версию звучания песни "Соловей".

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Новая аранжировка песни "Соловей" не понравилась поклонникам группы Go-A
Новая аранжировка песни "Соловей" не понравилась поклонникам группы Go-A
Фото: Go-A Band / Facebook

Украинская группа Go-A 16 на своей странице в Facebook обратилась к болельщикам, которые голосовали за них в финале национального отбора на "Евровидение 2020", с просьбой озвучить конструктивную критику нового звучания песни "Соловей". 

"После победы в нацотборе у нас появилась возможность доработать песню в профессиональной студии. Но каждый день нас атакует огромное количество людей, утверждающих, что предыдущая версия им нравилась больше. Это немного смущает, поэтому предлагаем каждому, кто голосовал за нас в нацотборе, аргументированно описать, какие конкретно изменения в песни "не зайдут" слушателям на "Евровидении", – говорится в обращении коллектива.

https://www.facebook.com/GoAbandoriginal/posts/2710596135841270

22 февраля 2020 года группа стала победителем национального отбора на "Евровидение 2020" – за свое выступление с песней "Соловей" коллектив получил максимальное количество баллов как от судей, так и от зрителей.

25 февраля группа подписала контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), декларирующий условия выступления украинских представителей на песенном конкурсе "Евровидение 2020".

Во время первого интервью в статусе представителей Украины на песенном конкурсе в Роттердаме солистка группы Катерина Павленко призналась, что за основу песни "Соловей" взяли народную композицию, но переделали несчастливый финал в хеппи-энд.

6 марта Go-A презентовали новую версию конкурсной песни "Соловей", которая была записана в тандеме с командой укринского продюсера Руслана Квинты. Поклонники группы раскритиковали студийную аранжировку песни, заявив, что версия, которая прозвучала на сцене нацотбора, звучит лучше. 

Конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Теги: Украина, Нидерланды, Руслан Квинта, Евровидение 2020, Go-A
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