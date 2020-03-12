Обнародовано фото нового образа вокалистки Go-A для "Евровидения 2020"

В новом образе у вокалистки украинской группы Go-A Екатерины Павленко появились крылья.

До "Евровидения 2020" осталось два месяца Фото: Go-A Band / Facebook

На украинской странице "Евровидения" в Instagram разместили изображение вокалистки группы Go-A, Екатерины Павленко, в новом образе.

"Два месяца до "Евровидения 2020", – говорится в посте.

Павленко изображена в красно-черном платье, с крыльями, поднимающимися от линии талии.

22 февраля 2020 года группа Go-A стала победителем национального отбора на "Евровидение 2020" – за свое выступление с песней "Соловей" коллектив получил максимальное количество баллов как от судей, так и от зрителей.

25 февраля группа подписала контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), декларирующий условия выступления украинских представителей на песенном конкурсе "Евровидение 2020".

Во время первого интервью в статусе представителей Украины на песенном конкурсе в Роттердаме солистка группы Катерина Павленко призналась, что за основу песни "Соловей" взяли народную композицию, но переделали несчастливый финал в хеппи-энд.

Конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

26 февраля появились опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс в Роттердаме может быть отменен.