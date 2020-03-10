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13 марта, 2020
 
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Go-A обнародовали новую версию конкурсной песни для "Евровидения"

Над новым звучанием конкурсной песни "Соловей" музыканты группы Go-A работала в тандеме с командой украинского продюсера Руслана Квинты.

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Музыканты обнародовали окончательный вариант звучания конкурсной песни
Музыканты обнародовали окончательный вариант звучания конкурсной песни
Фото: Go-A Band / Facebook

Победитель национального отбора на "Евровидение 2020" группа Go-A представила новую аранжировку конкурсной песни "Соловей". Аудиоверсия песни опубликована на официальном канале музыкантов в YouTube Go_A - Topic.

ВИДЕО
Видео: Go_A - Topic / YouTube

Так песня "Соловей" звучала до внесения изменений.

ВИДЕО
Видео: Go_A / YoyTube

На официальной странице национального отбора на "Евровидение 2020" в Instagram сообщается, что представленная версия является окончательной и будет звучать на сцене песенного конкурса в Роттердаме. "Над песней работала команда продюсера Руслана Квинты", – говорится в сообщении.

22 февраля 2020 года группа стала победителем национального отбора на "Евровидение 2020" – за свое выступление с песней "Соловей" коллектив получил максимальное количество баллов как от судей, так и от зрителей.

25 февраля группа подписала контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), декларирующий условия выступления украинских представителей на песенном конкурсе "Евровидение 2020".

Во время первого интервью в статусе представителей Украины на песенном конкурсе в Роттердаме солистка группы Катерина Павленко призналась, что за основу песни "Соловей" взяли народную композицию, но переделали несчастливый финал в хеппи-энд.

Конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Теги: Нидерланды, конкурс, Евровидение 2020, Go-A
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