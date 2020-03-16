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16 марта, 2020
 
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"Решили прикольнуться". Little Big рассказали, как попали на "Евровидение 2020"

Солист российской группы Little Big Илья Прусикин считает, что оргкомитет, занимающийся отбором российского представителя на конкурс "Евровидение 2020", сделал выбор в их пользу благодаря отсутствию в этом году среди членов жюри российского певца Филиппа Киркорова.

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Группа Little Big не рассчитывала на то, что их выберут
Группа Little Big не рассчитывала на то, что их выберут
Фото: littlebigband / Instagram

Солист группы Little Big Илья Прусикин в эфире программы "Вечерний Ургант", которая выходит на российском "Первом канале", заявил, что они отправляли заявку на участие в отборе представителя от России на песенном конкурсе "Евровидение 2020" с намерением "прикольнуться". 

"В прошлом году мы отсылали песню в надежде туда попасть. В этот раз мы решили прикольнуться, зная, что все равно нас не возьмут. Но Филиппа Киркорова уже в оргкомитете нет – и нам ответили", – рассказал Прусикин.

По словам музыканта, им пришлось "попотеть", чтобы вовремя записать клип на песню, которая была написана в январе во время отдыха. 

"Мы были в аду", – описал Прусикин время подготовки конкурсного номера.

ВИДЕО
Видео: Вечерний Ургант / YouTube

О том, что Россиию на Евровидении 2020" будет представлять российская группа Little Big стало известно 2 марта, а 13 марта коллектив презентовал конкурсную песню Uno.

Группа Little Big была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива: Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров. Группа гастролировала в РФ и Европе.

"Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Теги: Россия, Евровидение, Нидерланды, Санкт-Петербург, Филипп Киркоров, Little Big
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