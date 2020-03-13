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14 марта, 2020
 
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Uno. Российские участники "Евровидения 2020" Little Big выпустили клип на конкурсный трек. Видео

Представители России на "Евровидении 2020" группа Little Big представила клип на трек Uno, с которым будут участвовать в конкурсе. Ролик разместили на канале Eurovision Song Contest в YouTube. Вокалист Илья Прусикин в эфире радио Energy охарактеризовал песню как рок-диско, металл-диско. "Мы ее придумали, когда все вместе поехали отдыхать в январе", -- рассказал он. Конкурс "Евровидение 2020" будет проходить в Роттердаме с 12-го по 16 мая. Little Big выступит в первом полуфинале, 12 мая.

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Little Big: Мы придумали эту песню, когда все вместе поехали отдыхать в январе
Little Big: Мы придумали эту песню, когда все вместе поехали отдыхать в январе
Скриншот: Eurovision Song Contest / YouTube

видео

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube
Теги: Россия, Евровидение, видео, клип, трек, Евровидение 2020, Little Big
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