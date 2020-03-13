Uno. Российские участники "Евровидения 2020" Little Big выпустили клип на конкурсный трек. Видео
Представители России на "Евровидении 2020" группа Little Big представила клип на трек Uno, с которым будут участвовать в конкурсе. Ролик разместили на канале Eurovision Song Contest в YouTube. Вокалист Илья Прусикин в эфире радио Energy охарактеризовал песню как рок-диско, металл-диско. "Мы ее придумали, когда все вместе поехали отдыхать в январе", -- рассказал он. Конкурс "Евровидение 2020" будет проходить в Роттердаме с 12-го по 16 мая. Little Big выступит в первом полуфинале, 12 мая.
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