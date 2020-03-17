Little Big поедут на "Евровидение 2020" вместе с танцором Дмитрием Красиловым

Российская группа Little Big, которая будет представлять свою страну на песенном конкурсе "Евровидение 2020", 17 марта на своей странице в Instagram сообщила, что коллектив едет в Роттердам вместе с танцором Дмитрием Красиловым.
"Самый популярный вопрос в последние дни – поедет ли Дима Красилов с нами на "Евровидение"? Да, он отправится вместе с нами в Роттердам!" – говорится в сообщении группы.
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Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов (@dimakrasilove) с нами на Евровидение? ДА, он отправится вместе с нами в Роттердам! * The most frequently asked question whether we take Dima Krasilov with us or not. The answer is YES, he is up to go with us to Rotterdam!
Представители коллектива не уточнили, кто из участников группы уступил свое место Красилову, так как по правилам "Евровидения" на сцене во время выступления должно находиться не более шести человек – в клипе, снятом на конкурсную песню Uno, в кадре представлены семь человек: два вокалиста, три бэк-вокалиста, клавишник и танцор.
24-летний танцор Дима Красилов стал известен российскому зрителю после участия в танцевальном проекте, который выходил на канале "ТНТ".
На своей странице в Instagram Красилов делится с подписчиками фотографиями, снятыми во время репетиций или выступлений в театре.
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О том, что Россиию на Евровидении 2020" будет представлять российская группа Little Big стало известно 2 марта, а 13 марта коллектив презентовал конкурсную песню Uno.
"Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.