Little Big поедут на "Евровидение 2020" вместе с танцором Дмитрием Красиловым

View this post on Instagram

Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов (@dimakrasilove) с нами на Евровидение? ДА, он отправится вместе с нами в Роттердам! * The most frequently asked question whether we take Dima Krasilov with us or not. The answer is YES, he is up to go with us to Rotterdam!