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17 марта, 2020
 
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Little Big поедут на "Евровидение 2020" вместе с танцором Дмитрием Красиловым

Российская группа Little Big выйдет на сцену песенного конкурса "Евровидение 2020" вместе с танцором Дмитрием Красиловым, который принял участие в съемках клипа на конкурсную песню Uno.

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Красилов поедет в Роттердам вместе с Little Big
Красилов поедет в Роттердам вместе с Little Big
Фото: littlebigband / Instagram

Российская группа Little Big, которая будет представлять свою страну на песенном конкурсе "Евровидение 2020", 17 марта на своей странице в Instagram сообщила, что коллектив едет в Роттердам вместе с танцором Дмитрием Красиловым. 

"Самый популярный вопрос в последние дни – поедет ли Дима Красилов с нами на "Евровидение"? Да, он отправится вместе с нами в Роттердам!" – говорится в сообщении группы. 

Представители коллектива не уточнили, кто из участников группы уступил свое место Красилову, так как по правилам "Евровидения" на сцене во время выступления должно находиться не более шести человек – в клипе, снятом на конкурсную песню Uno, в кадре представлены семь человек: два вокалиста, три бэк-вокалиста, клавишник и танцор. 

24-летний танцор Дима Красилов стал известен российскому зрителю после участия в танцевальном проекте, который выходил на канале "ТНТ".

На своей странице в Instagram Красилов делится с подписчиками фотографиями, снятыми во время репетиций или выступлений в театре. 

О том, что Россиию на Евровидении 2020" будет представлять российская группа Little Big стало известно 2 марта, а 13 марта коллектив презентовал конкурсную песню Uno.

"Евровидение 2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Ведущими конкурса заявлены актриса Шанталь Янзен, певица Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Теги: Россия, клип, песня, Евровидение 2020, Little Big
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