"Продукты на полках супермаркетов будут". Украинская таможня заявила, что на фуры карантин не распространяется

Украина не имеет критической зависимости от зарубежья по поставкам продуктов, отметили в Гостаможслужбе. В ведомстве отметили, что украинцы в условиях карантина без еды не останутся.

Ограничения, связанные с введением в Украине карантина из-за коронавируса, не повлияют на обеспечение продуктами. Об этом 17 марта Государственная таможенная служба Украины (ГТСУ) заявила в Facebook.

"Продукты на полках супермаркетов будут – фуры с товарами курсируют между странами без помех. Со вчерашнего дня Украина закрыла границу, чтобы уберечь граждан от угрозы заразиться коронавирусом. Впрочем, это ограничение не касается грузовых перевозок. Ни одна страна мира не может позволить себе перебои в поставках сырья или критического импорта, как и сорвать выполнение экспортных контрактов. Это не про здоровую экономику, даже в условиях пандемии", – сказано в посте.

В ГТСУ подчеркнули, что 90% товаров, которые потребляют украинцы, – отечественного производства.

"Мы не критически зависимы от импортируемых продуктов питания", – отметили в ведомстве.

Издание Etcetera писало, что в 2018 году в топ групп товаров продуктового импорта в Украину входили рыба и ракообразные ($550 млн), съедобные плоды и орехи ($526 млн), алкогольные и безалкогольные напитки ($490 млн), кетчупы, соусы, супы, бульоны ($408 млн), семечки и плоды масленичных культур ($397 млн), какао и продукты из него ($307 млн), а также кофе и чай ($209 млн).

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране должны прекратиться внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще 12 лечатся.