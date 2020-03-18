Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

"Продукты на полках супермаркетов будут". Украинская таможня заявила, что на фуры карантин не распространяется

Украина не имеет критической зависимости от зарубежья по поставкам продуктов, отметили в Гостаможслужбе. В ведомстве отметили, что украинцы в условиях карантина без еды не останутся.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина импортирует лишь 10% товаров, утверждает таможня
Украина импортирует лишь 10% товаров, утверждает таможня
Фото: pixabay.com

Ограничения, связанные с введением в Украине карантина из-за коронавируса, не повлияют на обеспечение продуктами. Об этом 17 марта Государственная таможенная служба Украины (ГТСУ) заявила в Facebook.

"Продукты на полках супермаркетов будут – фуры с товарами курсируют между странами без помех. Со вчерашнего дня Украина закрыла границу, чтобы уберечь граждан от угрозы заразиться коронавирусом. Впрочем, это ограничение не касается грузовых перевозок. Ни одна страна мира не может позволить себе перебои в поставках сырья или критического импорта, как и сорвать выполнение экспортных контрактов. Это не про здоровую экономику, даже в условиях пандемии", – сказано в посте.

В ГТСУ подчеркнули, что 90% товаров, которые потребляют украинцы, – отечественного производства.

"Мы не критически зависимы от импортируемых продуктов питания", – отметили в ведомстве.

https://www.facebook.com/uanewcustoms/posts/218258629542962

Издание Etcetera писало, что в 2018 году в топ групп товаров продуктового импорта в Украину входили рыба и ракообразные ($550 млн), съедобные плоды и орехи ($526 млн), алкогольные и безалкогольные напитки ($490 млн), кетчупы, соусы, супы, бульоны ($408 млн), семечки и плоды масленичных культур ($397 млн), какао и продукты из него ($307 млн), а также кофе и чай ($209 млн).

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране должны прекратиться внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще 12 лечатся.

Теги: Украина, импорт, граница, таможня, продукты, карантин, перевозки, Государственная таможенная служба Украины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
53-летняя Берри показала фото в бюстгальтере для 6 млн подписчиков
53-летняя Берри показала фото в бюстгальтере для 6 млн подписчиков
Карантинные квартирники. Кого из украинских артистов можно послушать в интернете 18 марта
Карантинные квартирники. Кого из украинских артистов можно послушать в интернете 18 марта
  "Миссис Америка". Вышел трейлер сериала с Бланшетт. Видео
  "Миссис Америка". Вышел трейлер сериала с Бланшетт. Видео
Билык с сыном снялась для обложки Viva!
Билык с сыном снялась для обложки Viva!
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS