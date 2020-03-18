Звезда NBA заразился коронавирусом

Тест на коронавирус звезды NBA американца Кевина Дюранта показал положительный результат.

Дюрант был признан лучшим игроком NBA в 2014 году Фото: EPA

Американский баскетболист "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант сдал положительный тест на коронавирус SARS-CoV-2, об этом сказал сам спортсмен инсайдеру Шэмсу Чарании.

По словам инсайдера, баскетболист чувствует себя хорошо.

"Будьте бдительны, берегите себя и соблюдайте правила карантина. Мы все проходим через это испытание", – приводит слова Дюранта Чарания.

Kevin Durant tested positive for coronavirus, Durant tells @TheAthleticNBA @Stadium. Durant says he is feeling fine: "Everyone be careful, take care of yourself and quarantine. We're going to get through this." — Shams Charania (@ShamsCharania) March 17, 2020

Дюрант является двукратным чемпионом NBA (2017-й и 2018 год). Американец 10 раз подряд входил в команду всех звезд NBA, а в 2014 году был признан лучшим игроком сезона.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 975 человек в более чем 150 странах, 7529 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

В США по данным ВОЗ на 17 марта коронавирусной инфекцией заразилось 3503 человека, 58 погибло.