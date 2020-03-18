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Звезда NBA заразился коронавирусом

Тест на коронавирус звезды NBA американца Кевина Дюранта показал положительный результат.

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Дюрант был признан лучшим игроком NBA в 2014 году
Дюрант был признан лучшим игроком NBA в 2014 году
Фото: EPA

Американский баскетболист "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант сдал положительный тест на коронавирус SARS-CoV-2, об этом сказал сам спортсмен инсайдеру Шэмсу Чарании.

По словам инсайдера, баскетболист чувствует себя хорошо.

"Будьте бдительны, берегите себя и соблюдайте правила карантина. Мы все проходим через это испытание", – приводит слова Дюранта Чарания.

Дюрант является двукратным чемпионом NBA (2017-й и 2018 год). Американец 10 раз подряд входил в команду всех звезд NBA, а в 2014 году был признан лучшим игроком сезона.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 975 человек в более чем 150 странах, 7529 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

В США по данным ВОЗ на 17 марта коронавирусной инфекцией заразилось 3503 человека, 58 погибло.

Теги: США, баскетбол, NBA, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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