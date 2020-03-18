Шевченко о переносе Евро 2020: Спорт должен отойти в сторону, когда речь идет об угрозе жизни людей

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поддерживает решение УЕФА перенести чемпионат Европы по футболу на 2021 год из-за коронавируса SARS-CoV-2.

Шевченко: Мы должны понимать, что это общемировая проблема Фото: ffu.uaf

Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал решение УЕФА перенести Евро 2020 на 2021 год официальному сайту Украинской ассоциации футбола.

"Я полностью поддерживаю это решение, более того, приветствую его, это очень правильно. Спорт должен отойти в сторону, когда речь идет об угрозе здоровью и жизни людей", – сказал Шевченко.

Тренер считает, что перенос чемпионата Европы принесет определенные неудобства.

"Мы должны понимать, что это общемировая проблема и преодолеть ее можно только совместными усилиями", – сказал наставник сборной.

УЕФА 17 марта перенес чемпионат Европы 2020 года по футболу на 2021 год из-за распространения коронавирусной инфекции.

Изначально чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента: Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 975 человек в более чем 150 странах, 7529 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.