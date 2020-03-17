УЕФА: Национальные чемпионаты должны быть завершены не позднее 30 июня

Поединки европейских клубных турниров будут возобновлены, когда ситуация с эпидемией коронавируса улучшится, говорится в решении УЕФА.

Футбольные турниры возобновят, когда это будет "уместным и достаточно разумным", заявили в УЕФА Фото: EPA

Европейский футбольный союз (УЕФА) рекомендовал национальным ассоциациям завершить чемпионаты по футболу не позднее 30 июня 2020 года. Такое решение было принято 17 марта по итогам видеоконференции, посвященной ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Европе, сообщается на сайте союза.

"Стороны обсудили [текущую ситуацию] и единогласно поддержали план действий на время спортивного сезона 2019/2020. Этот план включает обязательство завершить все внутренние и европейские клубные соревнования не позднее 30 июня 2020 года", – сказано в сообщении.

Турниры, отметили в УЕФА, могут быть возобновлены, когда ситуация с распространением коронавируса улучшится и если это будет "уместным и достаточно разумным".

Решения о возможных изменениях в календарь следующего сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы будут приниматься после 30 июня.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к вечеру 17 марта общее число зараженных в мире превысило 190 тыс., более 7,5 тыс. человек скончались.

Из-за пандемии национальные чемпионаты в Европе и еврокубковые турниры приостановлены, УЕФА также перенес на 2021 год чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти летом этого года.