Полуфиналы еврокубков могут сократить до одного матча – СМИ

По информации испанского ресурса AS, полуфиналы и финал Лиги чемпионов пройдут в турецком Стамбуле, а матчи 1/2 финала и финал Лиги Европы – в польском Гданьске.

Полуфиналы Лиги Европы и Лиги чемпионов могут состоять из одного матча из-за приостановления соревнований в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, пишет испанское издание AS.

Вопрос будет рассматриваться 17 марта во время видеоконференции с представителями всех 55 футбольных ассоциаций Европы.

По плану, четыре команды, которые дойдут до полуфинала, сыграют в формате "финала четырех", который применяется в Лиге наций.

Три матча Лиги чемпионов (два полуфинала и финал) пройдут в столице Турции Стамбуле, где на 30 мая запланирован финал турнира.

Финальные поединки Лиги Европы пройдут в польском Гданьске.

Эта система позволит сыграть полуфиналы и финалы еврокубков в течение четырех дней, что откроет больше свободных дат для игр во внутренних чемпионатах.

Сейчас остановлены чемпионаты Италии, Испании, Англии, Франции и многие другие лиги Европы, а также отложены все матчи еврокубков.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 15 марта в Китае зарегистрировано 80 844 случая инфицирования, из них 66 911 человек выздоровели, 3199 – умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 14 марта за пределами Китая зарегистрировано 61 518 случаев заражения коронавирусом в 135 странах. 2199 человек умерли.