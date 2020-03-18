Шесть игроков и сотрудников испанского клуба "Эспаньол" заражены коронавирусом

Шесть игроков и сотрудников первой команды испанского клуба "Эспаньол" заразились коронавирусной инфекцией, сообщил 17 марта официальный сайт клуба.
"Эспаньол" не сообщает имена игроков, которые заразились инфекцией, а также не называет точное количество инфицированных футболистов.
Зараженные игроки и сотрудники имеют слабые симптомы коронавирусной инфекции и придерживаются всех медицинских рекомендаций, сообщили в клубе.
15 марта было известно о заражении пяти сотрудников ФК "Валенсия", включая одного игрока – защитника Эсекьеля Гарая. Он стал первым футболистом элитной лиги Испании, которому был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция".
17 марта стало известно, что коронавирусом заразились 35% сотрудников и игроков "Валенсии".
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 975 человек в более чем 150 странах, 7529 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.
В Испании по данным ВОЗ на 17 марта коронавирусной инфекцией заразилось 9191 человек, 309 погибло.