Шесть игроков и сотрудников испанского клуба "Эспаньол" заражены коронавирусом

Игроки и сотрудники футбольного клуба "Эспаньол" имеют слабые симптомы коронавирусной инфекции COVID-19 и придерживаются всех медицинских рекомендаций.

Сколько именно игроков "Эспаньола" заразилось кронавирусом, неизвестно Фото: EPA

Шесть игроков и сотрудников первой команды испанского клуба "Эспаньол" заразились коронавирусной инфекцией, сообщил 17 марта официальный сайт клуба.

"Эспаньол" не сообщает имена игроков, которые заразились инфекцией, а также не называет точное количество инфицированных футболистов.

Зараженные игроки и сотрудники имеют слабые симптомы коронавирусной инфекции и придерживаются всех медицинских рекомендаций, сообщили в клубе.

15 марта было известно о заражении пяти сотрудников ФК "Валенсия", включая одного игрока – защитника Эсекьеля Гарая. Он стал первым футболистом элитной лиги Испании, которому был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция".

17 марта стало известно, что коронавирусом заразились 35% сотрудников и игроков "Валенсии".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 975 человек в более чем 150 странах, 7529 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

В Испании по данным ВОЗ на 17 марта коронавирусной инфекцией заразилось 9191 человек, 309 погибло.