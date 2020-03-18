Когда у нас будут десятки тысяч заболевших, просто вспомните, что вы вопреки рекомендациям врачей поперлись все вместе по делам в город

Сегодня. 9.00 утра.

В Киеве объявлен всеобщий карантин.

Из моего окна открывается огромная пробка на мост Метро в направлении Правого берега.

Загадочные люди. Когда вы через неделю будете спрашивать у власти, откуда у нас десятки тысяч заболевших, просто вспомните это фото и то, что вы без надобности, вопреки рекомендациям врачей и властей поперлись все вместе по делам в город. Ну вы же не совсем дебилы!?

Фото: Алексей Давиденко / Facebook

Видимо, вы так и не поняли. Все, что сейчас делают власти города и страны при практически полностью разваленной в стране системе здравоохранения, – это пытаются сдержать заболеваемость и смертность, чтобы хоть как-то минимизировать последствия.

Услышьте! Этот рабочий день может закончиться для вас и окружающих вас людей в лучшем случае изоляцией в инфекционном отделении, а в худшем – ИВЛ и смертью.

Это не где-то там далеко. Это уже здесь среди нас. Мы просто не знаем, сколько и в каких масштабах.

Давайте так. ИВЛ на всех не хватит – так понятнее?!

Неужели это недостаточный повод, чтобы остаться дома – если вы не врач, не милиционер, не работник коммунальной службы, аптеки, магазина продуктов или товаров медицинского назначения.

Посмотрите на Италию, Испанию, Францию. Там уже п…здец – так у них медицина одна из лучших в Европе. И п…здец.

А тут что будет?! Сядьте, бл…дь, дома – этим вы сильно поможете себе и всем нам.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора