Disney перенесла премьеру "Черной вдовы" из-за коронавируса

Новая дата выхода фильма "Черная вдова" не назначена.

Американская кинокомпания Disney перенесла перенесла премьеру ленты "Черная вдова". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Причиной стала пандемия коронавируса, в связи с которой в США закрываются кинотеатры. 16 марта сети Regal Cinemas и AMC Theatres заявили, что все театры будут закрыты на неопределенный срок. AMC заявил, что закрытие может занять от шести до 12 недель, что серьезно скажется на кинобизнесе и кассе.

Картина "Черная вдова" должна была выйти в прокат 1 мая. Новая дата релиза пока не назначена.

Фильм "Черная вдова" рассказывает историю шпионки Наташи Романофф, узнавшей о заговоре, связанном с ее прошлым. Она вынуждена противостоять создателям "черных вдов" – наемных убийц и шпионов. Роли исполнили Скарлетт Йоханссон, Рэйчел Вайс, Флоренс Пью, Дэвид Харбор. Режиссер картины – Кейт Шортланд.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Новым коронавирусом заражены в 159 странах мира.

В США на 18 марта зарегистрированы 3536 зараженных и 58 смертей.