"Мулан". Вышел финальный трейлер фильма студии Disney. Видео
На канале американской студии Walt Disney Studios в YouTube обнародовали финальный трейлер фильма "Мулан". Это адаптация одноименного мультфильма 1998 года. По сюжету, после того как император Китая издает указ о том, что все семьи должны отправить по одному человеку из своей семьи служить в армию, девушка Фа Мулан отправляется вместо своего больного отца. Она вынуждена выдавать себя за мужчину. Режиссер – Ники Каро. Роли исполнили Лю Ифэй, Донни Йен, Джет Ли, Джейсон Скотт Ли. Мировая премьера фильма запланирована на 27 марта 2020 года.
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