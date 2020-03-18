Как сшить маску самостоятельно

Во время пандемии коронавируса спрос на маски может быть слишком высокий, поэтому их можно сшить самостоятельно. Как это сделать, показано на видео, размещенном на странице rieaccordion в Instagram.
Для маски понадобится мужской носовой платок или квадратный отрез ткани размером 45 на 45 см и две резинки по 18 см. Сложите ткань вдвое, разрежьте, сложите куски друг на друга, соберите в восьмикратную складку и зафиксируйте с двух сторон швами. Затем протяните резинки и завяжите их узелком.
Такую маску можно стирать и использовать много раз.
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* * * 45cm×45cm * 3 * 1 * 2 * * * * * * 8 * * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 6 * 7 * * * * * * * * * * 100 * * * * * * *
Для того, чтобы сшить маску с фильтром, нужно между слоями ткани вложить нетканый материал.
Также можно создать маску многоразового использования с возможностью смены фильтра.
Как защититься от коронавирусной инфекции, можно узнать ЗДЕСЬ.
Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.
По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на вечер 17 марта в мире коронавирусной инфекцией уже заразились 184 976 человек в 159 странах. Число летальных случаев достигло 7529.