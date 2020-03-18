Как сшить маску самостоятельно

Для того, чтобы сшить медицинскую маску самостоятельно, понадобится ткань размером 45 на 45 см.

Если вам не удалось найти маску в аптеке, ее можно сшить самостоятельно Фото: EPA

Во время пандемии коронавируса спрос на маски может быть слишком высокий, поэтому их можно сшить самостоятельно. Как это сделать, показано на видео, размещенном на странице rieaccordion в Instagram.

Для маски понадобится мужской носовой платок или квадратный отрез ткани размером 45 на 45 см и две резинки по 18 см. Сложите ткань вдвое, разрежьте, сложите куски друг на друга, соберите в восьмикратную складку и зафиксируйте с двух сторон швами. Затем протяните резинки и завяжите их узелком.

Такую маску можно стирать и использовать много раз.

Для того, чтобы сшить маску с фильтром, нужно между слоями ткани вложить нетканый материал.

Также можно создать маску многоразового использования с возможностью смены фильтра.

ВИДЕО

Видео: Sewing Therapy / YouTube

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Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на вечер 17 марта в мире коронавирусной инфекцией уже заразились 184 976 человек в 159 странах. Число летальных случаев достигло 7529.