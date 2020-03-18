Кубок Америки по футболу перенесли с 2020-го на 2021 год

Розыгрыш футбольного Кубка Америки состоится в 2021 году одновременно с чемпионатом Европы.

Аргентина и Колумбия примут Кубок Америки через год Фото: ЕРА

Кубок Америки по футболу перенесен с 2020-го на 2021 год из-за угроз, связанных с распространением коронавируса. Об этом сообщила 17 марта Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL).

Новые сроки проведения турнира – 11 июня – 11 июля 2021 года.

Кубок Америки, как и планировалось, пройдет с участием 12 сборных в Аргентине и Колумбии, отметили в CONMEBOL.

Ранее 17 марта УЕФА объявил о переносе Евро 2020 на 2021 год.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к вечеру 17 марта общее число зараженных в мире превысило 190 тыс., более 7,5 тыс. человек скончались.

Из-за пандемии национальные футбольные чемпионаты в Европе и еврокубковые турниры приостановлены.