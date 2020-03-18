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У чемпиона мира по футболу нашли коронавирус

Футболист итальянского "Ювентуса" и сборной Франции Блез Матюиди сдал позитивный тест на коронавирус.

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Матюиди выступает на позиции хавбека
Матюиди выступает на позиции хавбека
Фото: ЕРА

У 32-летнего полузащитника итальянского футбольного клуба "Ювентус" и сборной Франции Блеза Матюиди обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщил сайт "Ювентуса".

"Матюиди прошел медицинские тесты, которые показали положительную реакцию на коронавирус. С 11 марта игрок находился в добровольной изоляции дома. Он останется на контроле в том же режиме. Он хорошо себя чувствует, заболевание протекает бессимптомно", – рассказали в клубе.

Матюиди – чемпион мира 2018 года.

Он стал вторым игроком "Ювентуса" после Даниэле Ругани, которому поставлен диагноз COVID-19.

Количество зарегистрированных случаев COVID-19 в Италии составляет 31 506. В эту цифру включены 26 062 человека, которые продолжают лечение в настоящий момент, 2941 выздоровевший пациент, а 2503 умерших.

Италия занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса и второе место по количеству зараженных и умерших (после Китая).

С 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли все учебные заведения, магазины (помимо продуктовых и аптек), а также бары и рестораны, запретили массовые собрания, отменили спортивные соревнования.

Теги: Италия, Ювентус Турин, футболист, сборная Франции, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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