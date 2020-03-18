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Зеленский подписал четыре закона, принятые в связи с распространением коронавируса

Законы, которые подписал 18 марта президент Украины Владимир Зеленский, были приняты Верховной Радой 17 марта на внеочередном пленарном заседании, созванном из-за коронавируса.

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Зеленский подписал документы 18 марта
Зеленский подписал документы 18 марта
Фото: president.gov.ua

18 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре закона, которые в связи с распространением коронавируса приняла 17 марта Верховная Рада. Информация об этом размещена на сайте парламента.

Подписи глава государства поставил под следующими законами:

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые направлены на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусматривающий в том числе продление сроков для подачи е-деклараций;

о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины для на защиты малого и крупного бизнеса от негативных последствий в связи с неиспользованием экономического потенциала;

о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета, который предполагает повышение доступности лекарств;

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 17 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на вечер 17 марта в мире коронавирусной инфекцией уже заразились 184 976 человек в 159 странах. Число летальных случаев достигло 7529.

Теги: Владимир Зеленский, закон, Налоговый кодекс, президент, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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