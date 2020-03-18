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Во всех американских штатах зафиксирован коронавирус. Количество погибших в стране превысило 100

По состоянию на 18 марта в США зафиксировано 6135 случаев инфицирования, наибольшее количество заразившихся – в штатах Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорния.

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Белый дом посоветовал американцам избегать скопления людей, а пожилых граждан призвал оставаться дома
Белый дом посоветовал американцам избегать скопления людей, а пожилых граждан призвал оставаться дома
Фото: EPA

Коронавирус зафиксирован во всех 50 американских штатах, Западная Вирджиния стала последним регионом, где подтвердили инфицирование, сообщает телеканал CNN

Губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис 17 марта объявил, что тест на коронавирус одного из пациентов оказался положительным. Он не привел подробностей, сказал лишь, что это житель восточной части штата. 

По состоянию на 18 марта, по данным CNN, в США зафиксировано 6135 случаев инфицирования, 112 человек умерли. 

Наибольшее количество заболевших в штате Нью-Йорк – более 1600 случаев, на втором месте Вашингтон – более 1000, на третьем – Калифорния с почти 600 случаями. 

Телеканал NBC News со ссылкой на государственных и местных чиновников сообщил, что число реальных случаев заражения может быть значительно выше, поскольку в стране были проблемы с тестированием. 

17 марта Белый дом посоветовал американцам избегать скопления людей, а пожилых граждан призвал оставаться дома. В некоторых штатах губернаторы ввели карантин, запретив массовые собрания и закрыв бары и рестораны.

Представители системы здравоохранения говорят, что США достигли переломного момента: если граждане всерьез не начнут придерживаться рекомендаций, то страна может столкнуться с ситуацией, которая сложилась в Италии, где число заразившихся превысило 30 тыс., отмечает CNN. 

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение. Он сообщил, что для борьбы с распространением коронавируса выделят $50 млрд. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 975 человек в более чем 150 странах, 7529 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране. 

Теги: США, Нью-Йорк, Вашингтон, карантин, Калифорния, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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