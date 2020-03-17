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Трамп уверен, что вспышка коронавируса в США продлится до лета

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что уже к июлю – августу в США можно приостановить пандемию коронавируса.

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В США зафиксировано 4226 случае заболевания коронавирусом, 75 человек умерли
В США зафиксировано 4226 случае заболевания коронавирусом, 75 человек умерли
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп считает, что пандемия коронавируса в Штатах может продлиться до июля – августа. Слова американского президента 16 марта приводит пресс-служба Белого дома.

Трам отметил, что условии хорошей работы Белого дома, можно не только сократить смертность от коронавируса в стране, но и приостановить пандемию к июлю-августу этого года.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, на 17 марта в стране зафиксировано 4226 случая заболевания коронавирусом, 75 человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек умерли.

Теги: США, эпидемия, Дональд Трамп, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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