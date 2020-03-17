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Пандемия коронавируса может оказать положительное влияние на платежный баланс Украины – НБУ

Благодаря сильному снижению цен на энергоносители, прежде всего на нефть, и медленному снижению цен на продовольствие Украина может улучшить показатели платежного баланса, заявил замглавы НБУ Олег Чурий.

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Пандемия коронавируса может замедлить рост ВВП Украины, отметил Чурий
Пандемия коронавируса может замедлить рост ВВП Украины, отметил Чурий
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Украинская экономика сейчас намного лучше готова к кризисным явлениям, чем во время кризисов 2008-го и 2014 годов. Об этом на брифинге 17 марта заявил зампредседателя Национального банка Украины Олег Чурий.

"Банковский сектор полностью очищен, ликвиден, капитализирован. У нас уже нет незаконных операций таких масштабов, как были в предыдущие годы. Если посмотреть на платежный баланс, то в 2013 году дефицит платежного баланса (это прежде всего [соотношение] экспорта к импорту) достигал почти 10% ВВП. Сегодня у нас совсем другая ситуация… Да, у нас есть небольшой дефицит, но в прошлом году он составлял всего 0,5%", – отметил он.

Чурий добавил, что влияние пандемии коронавируса на операции экспорта-импорта, то есть платежного баланса, "будет от нейтрального до, возможно, даже позитивного".

"Это связано с тем, что цены на энергоносители сильно снизились, а импорт энергоносителей в нашем платежном балансе составляет около 30%, то есть Украина будет платить намного меньше за энергоресурсы. Если посмотреть на экспортную сторону, то тут ситуация намного лучше: Украина – большой экспортер продовольствия (это около 50% от общего экспорта). И цены на продовольственные товары в мире снижаются не настолько сильно. Что касается влияния на рост ВВП, то он, скорее, будет негативным. Но в этом, мы думаем, будут иметь позитивный эффект те законодательные инициативы, которые сегодня утвердила Верховная Рада", – заявил чиновник.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Больше всего заболевших в Китае (81 116 человек) и Италии (27 980).

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых лечат.

Теги: Верховная Рада, Украина, валюта, гривна, НБУ, доллар, ВВП, экономика, импорт, экспорт, Олег Чурий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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