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Иммунолог Волянский: Благодаря карантину по профилактике коронавируса ускорится снижение уровня заболеваемости гриппом

Сезон гриппа в Украине уже подходит к завершению, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский.

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Волянский: Введенные карантинные меры, безусловно, оправданы
Волянский: Введенные карантинные меры, безусловно, оправданы
Фото: Андрій Волянський / Facebook

Благодаря карантину по профилактике коронавируса в Украине ускорится снижение уровня заболеваемости гриппом, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский.

"Введенные карантинные меры, безусловно, оправданы. И, видимо, они помогут взять ситуацию под контроль. Есть некоторые вопросы и у меня, и у большинства украинцев, кто будет контролировать количество людей в автобусах и троллейбусах, каким образом будут лишних выгонять, насколько просто в условиях таких транспортных ограничений обеспечить поездку на работу тех людей, которые заняты на предприятиях критической инфраструктуры, полицейских, медиков, работников электростанций, предприятий ЖКХ и так далее. Не все же могут в такси ездить. В решении ограничить работу метро есть и положительные стороны. Во-первых, потому что у нас нет культуры носить респиратор, а во-вторых, у многих людей просто нет таких респираторов для защиты. Но в любом случае эти меры надо было вводить. Это произошло своевременно. И в течение ближайших дней мы увидим, как они будут реализовываться. Нужно было какие-то решения принимать, думаю, в процессе они могут модифицироваться в зависимости от ситуации", – подчеркнул иммунолог.

Он отметил, что сезон гриппа в стране подходит к завершению.

"Сезон гриппа уже подходит к завершению, заболеваемость постепенно снижается. По последним данным, в Украине за сезон от осложнений гриппа умерло более 60 человек. В подавляющем большинстве случаев это был грипп А, только один случай гриппа В. Последние пять-шесть недель грипп уносил по 8–10 жизней. Можно предполагать, что благодаря карантину по профилактике коронавируса ускорится и снижение уровня заболеваемости гриппом. То есть в ближайшее время сезон по гриппу закончится", – резюмировал Волянский.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратила авиационное сообщение с другими странами. Во многих городах страны также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Больше всего заболевших в Китае (81 116 человек) и Италии (27 980).

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых лечат.

Теги: грипп, карантин, Андрей Волянский, коронавирус
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