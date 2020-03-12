За неделю в Украине от гриппа умерло девять человек

За прошедшую неделю в Украине гриппом и ОРВИ заболело около 221 тыс. человек, из них 66,4% – дети, сообщает Центр общественного здоровья.

В период со 2-го по 8 марта в Украине девять человек умерли от осложнений после гриппа, сообщает Центр общественного здоровья.

Кроме того, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболело около 221 тыс. человек, из них 66,4% – дети. Интенсивный показатель заболеваемости в Украине на 21,2% превышает эпидемиологический порог.

В целом с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа скончалось 63 человека. Как сообщает Центр общественного здоровья, ни один из них не был вакцинирован.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 216 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали около 238 тыс. человек.