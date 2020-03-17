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17 марта, 2020
 
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Forbes внес певицу alyona alyona и теннисистку Свитолину в список "30 до 30"

В список "30 до 30", ежегодно составляем редакцией журнала Forbes, в 2020 году вошли пятеро украинцев, среди которых рэп-исполнительница alyona alyona и теннисистка Элина Свитолина.

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Forbes отметил alyona alyona в двух категориях "Знаменитости" и "Развлечения"
Forbes отметил alyona alyona в двух категориях – "Знаменитости" и "Развлечения"
Фото: alyona.alyona.official Перевірено / Instagram

Журнал Forbes опубликовал ежегодный список "30 до 30", назвав имена "молодых дальновидных лидеров" в 13 категориях. 

28-летняя рэп-певица alyona alyona представлена в двух категориях рейтинга – "Развлечения" и "Знаменитости".

"Бывшая воспитательница детского сада переосмысливает то, как звучит и выглядит рэпер. На сцене alyona alyona представляет миру украинский рэп. Она гастролировала по всей Европе и является одним из лучших артистов своей страны", – пишет издание об украинской певице. 

В категории "Спорт и игры" представлена 25-летняя украинская спортсменака Элина Свитолина. 

"Свитолина участвует в финальных поединках турниров Большого шлема. Она получила 14 наград WTA (Женская теннисная ассоциация) в одиночном разряде и два в парном, а также выиграла финал WTA 2018 года. Свитолина заняла третье место в рейтинге WTA и сотрудничает с Nike. Теннисистка основала Фонд Элины Свитолиной в 2019 году, который поддерживает молодых спортсменов стипендиями, проводит спортивные и благотворительные мероприятия", – сообщает журнал. 

Также в рейтинге Forbes представлены сооснователь фитнес-проекта BetterMe 27-летняя Виктория Репа и основатели сервиса предзаказов еды Allset 28-летний Стас Матвиенко и 29-летняя Анна Полищук.

https://www.facebook.com/forbes/posts/10158266810602509

В список вошли 300 человек из 32 европейских стран в возрасте до 30 лет. Впервые рейтинг "30 до 30" был составлен изданием в 2015 году. 

alyona alyona стала популярна после выхода в 2018 году песни "Рибки". В 2019 году The New York Times включил alyona alyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы. 

Элина Свитолина – первая ракетка Украины и в настоящее время пятый номер в мировом рейтинге WTA.

Теги: Украина, рейтинг, теннис, Forbes, Элина Свитолина, рэпер, итоговый турнир WTA, alyona alyona
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