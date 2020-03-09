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Свитолина впервые с 2018 года стала чемпионкой турнира WTA

Получив победу в финале турнира WTA в мексиканском Монтеррее, украинка Элина Свитолина выиграла свой 14-й турнир в карьере и первый после победы на итоговом чемпионате в сезоне 2018 года.

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Свитолина поднялась на две строчки в рейтинге WTA и стала пятой ракеткой мира
Свитолина поднялась на две строчки в рейтинге WTA и стала пятой ракеткой мира
Фото: ЕРА

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу в финале турнира WTA в мексиканском Монтеррее, сообщил "Большой теннис Украины".

В решающем поединке украинка встречалась с чешкой Мари Бузковой, которая является 57-й ракеткой мира.

Свитолина завоевала победу по итогам трех сетов - 7:5, 4:6, 6:4. Для чешки это был первый финал в карьере.

Таким образом, Свитолина выиграла свой 14-й турнир в карьере и первый после победы на итоговом чемпионате в сезоне 2018 года.

Результат в Монтеррее позволил украинке подняться на две строчки в рейтинге WTA, она стала пятой ракеткой мира.

В 2019 году Свитолина только раз проходила дальше полуфинала – на итоговом чемпионате в Шэньчжэне, где потерпела поражение от австралийки Эшли Барти.

Теги: Украина, рейтинг, теннис, Мексика, Элина Свитолина, чемпионат, WTA
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