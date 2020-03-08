Свитолина стала финалисткой турнира в Мексике

В полуфинале турнира WTA в Монтеррее украинка Элина Свитолина отдала всего один гейм Аранче Рус из Нидерландов.

Первая ракетка Украины и седьмой номер мирового рейтинга Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA в мексиканском Монтеррее, сообщил "Большой теннис Украины".

7 марта в 1/2 финала украинка обыграла Аранчу Рус из Нидерландов (№76 в мире) – 6:0, 6:1.

Теннисистки провели на корте меньше часа. Свитолина реализовала пять из 10 брейкпойнтов, а Рус не заработала ни одного шанса на брейк.

Украинка в 17-й раз в карьере выступит в решающем матче турнира WTA (13 побед и три поражения). Для 25-летней теннисистки это первый финал в сезоне.

В 2019 году Свитолина только раз проходила дальше полуфинала – на итоговом чемпионате в Шэньчжэне, где потерпела поражение от австралийки Эшли Барти.

Соперницей украинки в матче за титул станет 21-летняя чешка Мари Боузкова (№57 в мире), для которой это будет первый финал WTA в карьере.

Финалисткой турнира в Монтеррее стала также представительница Украины Катерина Бондаренко. В игре 1/2 финала парного разряда она и ее напарница Шарон Фишман из Канады одолели Боузкову и Ренату Ворачову из Чехии в трех сетах, пишет "Большой теннис Украины".