Свитолина вышла в полуфинал турнира в Мексике

Впервые в текущем сезоне первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет в 1/2 финала турнира WTA.

6 марта седьмая ракетка мира и лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина обыграла 17-летнюю Лейлу Фернандес из Канады (№126 мирового рейтинга) в матче 1/4 финала турнира в мексиканском Монтеррее, сообщает "Большой теннис Украины".

Счет поединка – 6:4, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 40 минут. Украинка в каждом сете оформила по брейку, а Фернандес не реализовала ни одного из пяти своих брейкпойнтов.



Свитолина впервые в 2020 году выступит в полуфинале турнира WTA. Ее соперницей станет Аранча Рус из Нидерландов (№76 в рейтинге).

В первой игре на турнире Свитолина победила представительницу Черногории Данку Ковинич, во втором раунде обыграла Ольгу Говорцову из Беларуси.