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Украинка Бондаренко вышла во второй круг теннисного турнира в Мексике

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в первом круге теннисного турнира WTA, который проходит в мексиканском Монтеррее, обыграла представительницу Испании Сару Соррибес Тормо.

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Бондаренко победила Тормо третий раз в карьере
Бондаренко победила Тормо третий раз в карьере
Фото: EPA

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла во второй круг теннисного турнира WTA, который проходит в мексиканском Монтеррее, пишет официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Украинка в первом круге победила испанку Сару Соррибес Тормо в трех сетах – 4:6, 6:0, 6:2. Игра длилась 1 час 40 минут.

Это была третья встреча Бондаренко и Тормо в турнирах Женской теннисной ассоциации. Украинка добыла две победы – в 2015-м и 2018 году.

Бондаренко занимает 404-е место в рейтинге теннисисток WTA, испанка является 79-й ракеткой мира.

На турнире в Мотеррее участвует первая ракетка Украины Элина Ситолина, которая проведет свою игру первого круга позже.

Теги: теннис, Мексика, Катерина Бондаренко, WTA
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