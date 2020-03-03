Украинка Бондаренко вышла во второй круг теннисного турнира в Мексике

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в первом круге теннисного турнира WTA, который проходит в мексиканском Монтеррее, обыграла представительницу Испании Сару Соррибес Тормо.

Бондаренко победила Тормо третий раз в карьере Фото: EPA

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла во второй круг теннисного турнира WTA, который проходит в мексиканском Монтеррее, пишет официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Украинка в первом круге победила испанку Сару Соррибес Тормо в трех сетах – 4:6, 6:0, 6:2. Игра длилась 1 час 40 минут.

Это была третья встреча Бондаренко и Тормо в турнирах Женской теннисной ассоциации. Украинка добыла две победы – в 2015-м и 2018 году.

Бондаренко занимает 404-е место в рейтинге теннисисток WTA, испанка является 79-й ракеткой мира.

На турнире в Мотеррее участвует первая ракетка Украины Элина Ситолина, которая проведет свою игру первого круга позже.