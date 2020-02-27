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Ястремская покинула теннисный турнир в Дохе после третьего круга

Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла представительнице Испании Гарбинье Мугурусе в третьем круге теннисного турнира, который проходит в столице Катара Дохе.

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Ястремская проиграла 16-й ракетке мира
Ястремская проиграла 16-й ракетке мира
Фото: EPA

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская 26 февраля покинула теннисный турнир серии Premier, который проходит в столице Катара Дохе, после третьего круга, пишет официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Ястремская в третьем круге проиграла Гарбинье Мугурусе из Испании со счетом 6:2, 6:4. Игра длилась один час и 12 минут.

Это была четвертая встреча Ястремской и Мугурусы на турнирах Женской теннисной ассоциации. Ранее украинка одержала две победы и потерпела одно поражение.

В начале недели Ястремская поднялась в топ-25 рейтинга WTA, Мугуруса является 16-й ракеткой мира.

В турнире в Дохе также принимала участие первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая вылетела во втором круге.

Теги: Украина, теннис, WTA, Даяна Ястремская
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